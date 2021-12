Calciomercato Juventus, addio e cash | Il centravanti lo ‘offre’ Conte

Torna a vincere la Juventus in Serie A e lo fa ancora nel segno di un ritrovato Alvaro Morata. Il futuro dello spagnolo è tutto da delineare e potrebbe passare anche da una cessione

Due gol a domicilio al Bologna e tre punti pesantissimi per la Juventus che ieri pomeriggio ha battuto la compagine di Mihajlovic, rosicchiando punti all’Atalanta. La corsa europea si infiamma e la squadra allenata da Massimiliano Allegri va a caccia di una continuità di risultati quasi mai avuta in questo primo scorcio di stagione. Un altro risultato positivo nel segno di Alvaro Morata che con un gol da numero nove puro apre le danze al Dall’Ara confermando il trend positivo dell’ultimo periodo.

Terza rete di fila in trasferta per l’attaccante spagnolo che sta provando a rialzare il capo dopo un avvio difficile, sperando anche di sovvertire il suo destino in ottica calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Allegri avvisa la Juventus: “Ora non abbassiamo la guardia” | E su Arthur…

Calciomercato Juventus, Morata a caccia della permanenza: serve una cessione | Idea Kulusevski

Attualmente infatti Morata è ancora in prestito dall’Atletico Madrid e la Juventus per trattenerlo anche in futuro dovrebbe sborsare ben 35 milioni di euro al club iberico, che sembrava quasi rassegnato a veder tornare il numero 9. L’ultimo periodo positivo potrebbe però sparigliare le carte in tavola, ammesso che Morata riesca a mantenere tale rendimento anche sul medio-lungo periodo. Qualora dovesse convincere la Juventus, il club di Agnelli dovrebbe però fare un investimento importante per tenerlo, qualora non si dovesse trovare una rinegoziazione dell’accordo a cifre inferiori.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio per Pellegrini: esami previsti, le condizioni

Qualora dovesse essere sborsata tutta la cifra da 35 milioni servirebbe una cessione importante per finanziare il tutto. In caso potrebbe essere Dejan Kulusevski il sacrificato per trattenere Morata. La Juve per cederlo appunto vorrebbe una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro e in Premier piace da tempo. Oltre al solito Arsenal, l’esterno svedese che è ancora un oggetto misterioso piace anche al Tottenham dell’ex Antonio Conte, che qualora mettesse la cifra sul piatto ‘finanzierebbe’ indirettamente il numero nove della Juve.