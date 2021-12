Calciomercato, offerta monstre e addio Juve | Bomba Dzeko, l’Inter trema

Il calciomercato potrebbe regalare una protagonista assoluta già nel calciomercato di gennaio. Inter e Juventus potrebbero vedere stravolti i loro piani

Inter e Juventus sono a caccia di qualche colpo interessante sul calciomercato di gennaio per completare la rosa. I bianconeri dovranno sicuramente fare di più, dopo una prima parte di stagione fin troppo altalenante.

La Vecchia Signora sta tornando in corsa per un posto nella prossima Champions League ed è qualificata per gli ottavi di finale nell’edizione di quest’anno. Eppure il centrocampo è da ristrutturare e anche in attacco qualcosa dovrà essere fatta per innalzare possibilità e qualità a disposizione di Massimiliano Allegri. Un profilo che da mesi la Juventus segue con grande attenzione è quello di Anthony Martial. Il bomber francese non trova lo spazio auspicato in Inghilterra e ora il passo d’addio ai Red Devils potrebbe presto avvenire. I bianconeri, però, non sono gli unici a volere il calciatore in rosa. Dopo il cambio di proprietà e l’arrivo di Pif, infatti, il fondo saudita pare pronto a tentare l’affondo decisivo per il francese per portarlo al Newcastle. Secondo quanto riporta ‘The Sun’, l’offerta sarebbe mostruosa per un trasferimento in prestito. Si parla addirittura di un milione di sterline al mese, praticamente 14 milioni di euro l’anno, per convincere il calciatore ad accettare i Magpies.

Calciomercato Juventus, scippo Martial e trema anche l’Inter: vogliono Dzeko

Se i bianconeri non possono sorridere, lo stesso si può dire anche dell’Inter. Secondo quanto riportano in Inghilterra, infatti, il Newcastle non si fermerebbe a Martial per risollevare le sorti della sua classifica. Nel mirino c’è anche Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco sembra essersi ritrovato in nerazzurro e sta trascinando l’Inter di Simone Inzaghi a suon di gol e ottime prestazioni. Un calciatore decisivo nello scacchiere del tecnico ex Lazio, dopo l’addio di Romelu Lukaku, ma i nerazzurri potrebbero tentare di trarre profitto dalla sua cessione, dopo l’arrivo dalla Roma durante la scorsa estate.