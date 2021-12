Calciomercato Juventus, svolta improvvisa: sta firmando

Ieri Arrivabene ha parlato espressamente del mercato della Juventus, ora potrebbe arrivare una svolta improvvisa: firma entro fine anno

La Juventus vince a Bologna e si riaffaccia sulla zona Champions, anche per merito della caduta dell’Atalanta contro la Roma: il mercato può essere fondamentale per la scalata in classifica.

Contro il Cagliari i bianconeri vogliono trovare altri tre punti per chiudere bene l’anno, così da poter poi dare l’assalto alle prime della classifica nel girone di ritorno. Il mercato di gennaio potrebbe consegnare ad Allegri gli strumenti per completare l’opera, anche se permangono le difficoltà a livello economico: le parole di Arrivabene, in questo senso, sono state piuttosto chiare. Nel frattempo, arriva una svolta improvvisa: la firma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Calciomercato Juventus, si complica Dembele | “Rinnova entro la fine dell’anno”

La Juventus è, com’è giusto che sia, molto vigile sul mercato dei parametri zero in vista della prossima stagione. Uno dei giocatori più osservati in questo senso è Ousmane Dembele, in scadenza di contratto col Barcellona il prossimo 30 giugno. Nelle ultime settimane, anche grazie all’arrivo di Xavi in panchina, la situazione sarebbe mutata radicalmente e ora il francese potrebbe restare in blaugrana. Una possibile occasione in meno per gli uomini di mercato bianconeri.

In occasione dell’ultimo match di campionato, il direttore dell’area calcio del Barcellona Mateu Alemany ha parlato a ‘Barca TV’ della situazione di Dembele: “Ci ha sempre espresso la sua volontà di restare. Siamo in un momento cruciale della trattativa e speriamo si risolva tutto entro la fine dell’anno”. Inoltre, il dirigente blaugrana ha anche rivelato che: “Vogliamo fare acquisti e ci stiamo preparando per poter fare qualcosa nel mercato invernale”. Le possibilità che l’ex Borussia Dortmund, dopo essere stato in rotta con il club, alla fine resti a Barcellona sembrano crescere col passare dei giorni. E la Juve dice addio ad un possibile grande innesto a parametro zero.