Allegri ‘avvisato’ | L’annuncio di Arrivabene sul mercato di gennaio

L’Amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato del calciomercato di gennaio prima della sfida col Bologna di Mihajlovic

Prima della sfida fra il Bologna e la Juventus, valevole per la diciottesima giornata di Serie A, ha parlato Maurizio Arrivabene. L’Amministratore delegato del club bianconero è stato chiaro e netto in merito al calciomercato invernale ormai alle porte.

LEGGI ANCHE >>> Napoli a Milano senza Insigne | Osimhen punta la Juventus

Calciomercato Juventus, Arrivabene: “A gennaio non dovremo fare per forza qualcosa”

In sostanza Arrivabene ha spento tutte le voci che danno la Juve protagonista nella finestra di gennaio per regalare più di un rinforzo (un centrocampista e un attaccante le priorità, da Vlahovic a Icardi e Zakaria i nomi) ad Allegri: “L’aumento di capitale è in dirittura d’arrivo e ci dà stabilità. Esso però non ci proietterà sul mercato. A gennaio, a chiusura di semestre, faremo senz’altro delle riflessioni e delle valutazioni per pianificare quel che il monte economico ci consentirà di fare. Non necessariamente dovremo fare qualcosa – ha specificato Arrivabene – Prevedo una sessione di gennaio né interessante né impegnativa“.