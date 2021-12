Problemi fisici per il big dopo Salernitana-Inter | Le sue condizioni

Big nerazzurro acciaccato durante Salernitana-Inter: ecco le sue condizioni in vista del Torino

Tutto facile a Salerno per l’Inter di Simone Inzaghi che ieri sera ha centrato la sesta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri allungano in classifica in attesa di Atalanta–Roma e Milan–Napoli.

Lautaro e compagni chiuderanno il 2021 contro il Torino di Juric. A tenere in apprensione Inzaghi dopo la trasferta di Salerno sono le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito acciaccato e con dei problemi fisici. Un infortunio che non preoccupa però l’Inter: si tratta solo di una botta per il difensore. Nulla di grave, dunque, per Bastoni che sarà disponibile per il match contro i granata.

Sul fronte infortunati, invece, Darmian ha svolto l’allenamento parzialmente in gruppo nella seduta di questa mattina ad Appiano Gentile. Prosegue il suo recupero anche se difficilmente tornerà a disposizione per la sfida di martedì.