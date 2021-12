Calciomercato Juventus, addio Icardi | Sostituto da 25 milioni

Calciomercato Juventus: addio a Icardi. Già pronto il sostituto da 25 milioni di euro

Con 23 gol fatti, dopo 17 giornate l’attacco della Juventus è solo il 13esimo del campionato. L’Inter ne ha quasi il doppio, 43, Atalanta e Milan rispettivamente 37 e 36. Numeri che spiegano bene la distanza in classifica tra le squadre appena citate.

L’attacco rappresenta uno dei principali problemi della nuova Juve di Allegri e, numeri alla mano, la partenza di Cristiano Ronaldo non è ancora stata rimpiazzata. La dirigenza bianconera è così alla ricerca di un nuovo bomber e il primo nome di Cherubini è Dusan Vlahovic. Il gioiello serbo è in cima alla lista dei desideri del club ma anche l’obiettivo più difficile da raggiungere a gennaio. Commisso, infatti, non fa sconti e nonostante la rottura con il giocatore chiede almeno 60 milioni di euro per lasciare andare subito Vlahovic. In casa Juve resta così sempre viva anche la pista Icardi: come anticipato da Calciomercato.it, il club bianconero continua a monitorare la situazione dell’ex capitano dell’Inter. Due i principali ostacoli da superare: l’alto ingaggio che attualmente percepisce, e al quale non ha intenzione di rinunciare, che si aggira sui 12 milioni di euro bonus compresi, e l’accordo da trovare con il Paris Saint-Germain. L’operazione sarebbe fattibile solo in prestito con diritto/obbligo di riscatto. In ogni caso, la pista resta aperta e sempre viva. E il PSG si starebbe già tutelando con l’eventuale sostituto di Icardi.

Calciomercato Juventus, il PSG sul sostituto di Icardi: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il PSG avrebbe messo nel mirino Arthur Cabral, attaccante di proprietà del Basilea, in caso di partenza di Icardi in direzione Torino. Il bomber brasiliano ha realizzato 27 gol e 8 assist nelle 30 presenze stagionali in Svizzera e fa gola al club parigino in vista della sessione invernale di calciomercato. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro e Leonardo potrebbe presto fare un tentativo per il classe 1998. Si tratterebbe dunque di un ulteriore via libera per la cessione di Icardi alla Juventus. Staremo a vedere.