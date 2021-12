Calciomercato Juventus, un bomber per Allegri | L’attaccante ha già deciso

La Juventus vuole consegnare un bomber a Massimiliano Allegri nel minor tempo possibile: l’attaccante ha già deciso il nuovo club

I bianconeri vogliono uscire dalle difficoltà in cui versano in questa prima parte di stagione e la soluzione potrebbe arrivare dal mercato: bomber cercasi.

Analizzando i dati delle ultime stagioni della Juventus appare subito chiaro come quella di Massimiliano Allegri sia la partenza più a rilento, dopo 17 giornate Pirlo riuscì a fare più punti e ancora meglio fece Maurizio Sarri. Tutti e tre i tecnici hanno però in comune i gol subiti, mettendo in luce la grande lacuna dei bianconeri di oggi: la zona gol. ‘Madama’ quest’anno non riesce a fare gol con continuità e le difficoltà potrebbero essere risolte con un tempestivo intervento sul mercato di gennaio.



Calciomercato Juventus, Cavani si allontana | Ha scelto il Barcellona

Tra i tanti profili seguiti dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo nella sessione invernale di mercato che si appresta ad iniziare, spiccano i nomi di due storici ‘rivali’: quelli di Mauro Icardi e di Edinson Cavani. Come raccontato su Calciomercato.it, i bianconeri e l’ex capitano dell’Inter si inseguono da tempo e potrebbe essere arrivato il giusto allineamento di pianeti. Si complica, invece, la situazione del ‘Matador’.

Secondo quanto riportato da ‘TyC Sport’, l’ex bomber del Napoli avrebbe già deciso il proprio prossimo club: si tratterebbe del Barcellona, rimasto ‘orfano’ del Kun Aguero in questo giorni. Cavani al Manchester United è adombrato dalla presenza di Cristiano Ronaldo e, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, propenderebbe per un addio anticipato. I bianconeri, in questo senso, avrebbero anche già sondato il terreno, ma la scelta del Matador ricadrebbe sui blaugrana. L’uruguaiano è ancora molto legato ai tifosi partenopei e non vorrebbe dargli un dispiacere vestendo la maglia della Juventus.