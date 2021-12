Calciomercato Inter, nuovi contatti e addio a sorpresa | Va via subito

L’Inter valuta il futuro sul calciomercato, in entrata e in uscita. I nerazzurri potrebbero salutare il calciatore già a gennaio

L’Inter si prepara al futuro, cercando di migliorare il più possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Non solo operazioni in entrata, però, per i nerazzurri, anzi.

Diversi ritocchi potrebbero ristrutturare le scelte a disposizione del tecnico ex Lazio, in vista di una seconda parte di stagione che sarà certamente molto intensa tra la lotta per lo scudetto e la Champions League, che all’orizzonte vede una sfida complicatissima contro il Liverpool. Un calciatore a cui il pubblico nerazzurro è particolarmente affezionato potrebbe dire addio già a gennaio. Stiamo parlando di Danilo D’Ambrosio. Il terzino ex Torino ha mostrato tutta la sua duttilità e le sue qualità nello scacchiere nerazzurro. Sia da laterale basso che da esterno nel 3-5-2, o addirittura da terzo di difesa, si è sempre disimpegnato al meglio, dimostrando le sue doti. E soprattutto la sua utilità alla causa.

Calciomercato Inter, D’Ambrosio al passo d’addio: pista in Spagna

Uno come D’Ambrosio, quando chiamato in causa, non delude. Ma a essere delusi potrebbero essere i tifosi che potrebbero presto vivere l’addio di un calciatore che comunque si è ritagliato un posto importante negli ultimi anni con la maglia dell’Inter. Intanto, il minutaggio per il terzino non è stato alto in questa stagione e il Siviglia è pronto all’assalto. Come riporta ‘Passione Inter’, infatti, gli andalusi sono a caccia di nuovi difensori e avrebbero messo gli occhi sull’italiano non solo per giugno, ma già per gennaio. Da considerare la volontà del calciatore che vorrebbe giocare di più rispetto alla prima parte di questa stagione. I primi contatti ci sono già stati e proprio le intenzioni del ragazzo potrebbero accelerare l’operazione. E se l’ex Torino dovesse davvero partite, allora attenzione a un possibile colpo in entrata: Inzaghi avrebbe bisogno di un sostituto per coprire numericamente la partenza del difensore. Vedremo se Beppe Marotta darà il via libera all’addio sul calciomercato.