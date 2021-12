VIDEO CM.IT | Dalla Roma al futuro: Gianluca Petrachi in ESCLUSIVA su CMIT TV!

Intervenuto in esclusiva alla CM.IT TV, Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma, che ha svelato retroscena e parlato dei propri trascorsi in giallorosso

Un addio tormentato, un saluto che si è ufficializzato ormai un anno e mezzo fa con il licenziamento nel giugno 2020. Una causa per licenziamento poi vinta. Un rapporto, quello tra la Roma e il suo ex ds Gianluca Petrachi, che lo stesso dirigente ha illustrato in una lunga intervista esclusiva alla nostra CM.IT TV.

Dal suo passato romanista ai pensieri legati alla panchina e in particolare all’ex tecnico Fonseca, sino al suo futuro, con offerte pervenute, dall’Italia e dall’estero, ma non accettate. Nel video di CMIT potrete ascoltare le parole dell’ex ds giallorosso, con tutti i racconti e i retroscena sulla sua avventura nella Capitale e le rivelazioni legate sia all’ambiente romanista sia al proprio futuro.