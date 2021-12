Juventus, Allegri vuole subito un bomber | Ballottaggio tra due rivali illustri

Allegri vuole risolvere il problema gol per centrare gli obiettivi stagionali, la Juventus cerca di accontentarlo a gennaio: due grandi nomi

I problemi dei bianconeri in questa prima parte di stagione sono, ormai, arcinoti. Il centrocampo non ingrana e va in difficoltà con quasi tutti gli avversari, mentre l’attacco non garantisce il giusto apporto di reti.

Massimiliano Allegri sta lavorando per la risoluzione delle problematiche della Juventus seguendo un doppio binario. Il primo è legato a campo, com’è giusto che sia, mentre il secondo porta dritto al mercato. Il tecnico livornese vorrebbe un bomber nel mercato di gennaio, un ‘killer’ dell’area di rigore che possa garantire quei gol che stanno mancando in questa fase. La dirigenza piemontese, in questo senso, avrebbe individuato due profili: due ex illustri che potrebbero risolvere i problemi di Allegri.



Calciomercato Juventus, un bomber per Max | Ballottaggio Icardi-Cavani

La Juventus cerca gol sul mercato e pensa a due grandi ‘ex nemici’. Come raccontato su Calciomercato.it, i bianconeri hanno sempre in mente Mauro Icardi per risolvere i problemi in attacco. L’argentino non sta trovando lo spazio che vorrebbe avere a Parigi, con Pochettino che davanti è ‘obbligato’ dal tridente Neymar, Messi e Mbappé: il ritorno in Serie A potrebbe essere la soluzione giusta per l’ex capitano dell’Inter, che verrebbe accolto a braccia aperte da Massimiliano Allegri.

Oltre ad Icardi, come rivelato da ‘Tuttosport’, a Torino si monitora con grande attenzione anche la situazione di Edinson Cavani. L’uruguaiano andrà in scadenza di contratto tra sei mesi e non vorrebbe restare allo United, dove ormai è chiuso da Cristiano Ronaldo: anche per il ‘Matador’ un ritorno in Italia sarebbe ben visto. Sull’ex attaccante del Napoli, c’è da registrare anche la concorrenza del Barcellona. Insomma, l’attaccante per Allegri potrebbe essere uno dei rivali storici della Juventus: uno tra Icardi e Cavani.