Addio Bayern a gennaio, offerta dalla Serie A

Occasione Serie A, è in uscita dal Bayern Monaco: tre offerte sul tavolo, una arriva proprio dall’Italia

Una volontà di continuare a sorprendere e stupire. Nel corso del mercato estivo, il Venezia è stato certamente uno dei club più attivi. Tanti sono stati i nuovi acquisti approdati in laguna, di nazionalità più varie e da diversi campionati europei e non solo. La squadra arancio-nero-verde è un vero melting pot e anche per gennaio guarda all’estero per regalare un rinforzo di spessore a Paolo Zanetti. In particolare i veneti starebbero pensando ad un innesto in mediana: un colpo di grande prospettiva proveniente da un top-club europeo e che top-club: il Bayern Monaco.

Il giocatore in questione è Michael Cuisance, centrocampista francese classe 1999, che fino ad ora in stagione ha collezionato soltanto due presenze tra campionato e coppe (una ieri nella vittoria contro lo Stoccarda), siglando tra l’altro un gol. Cuisance, mezz’ala di grande dinamismo e prospettiva che si era fatta notare con la maglia del Borussia Moenchengladbach, è stato acquistato dai bavaresi nel 2019, ma non ha mai trovato molto spazio.

Venezia, offerta al Bayern per Cuisance

Lo scorso anno il centrocampista alsaziano aveva giocato in prestito all’Olympique Marsiglia, mentre quest’anno è tornato alla base. Nagelsmann, però, non lo ha sostanzialmente mai schierato e dunque il giocatore potrebbe cambiare aria in inverno. Come riferisce ‘Fussballtransfers.com’, il futuro del giocatore è ormai scritto e il Bayern è pronto ad ascoltare offerte per una sua cessione. La valutazione del cartellino si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.

Il Venezia, riferiscono dalla Germania, avrebbe già presentato un’offerta alla dirigenza dei bavaresi, ma altri due club sarebbero sulle tracce del centrocampista francese. Oltre a quella dei lagunari, sul tavolo del Bayern Monaco sono arrivate altre due proposte: una proveniente dalla Turchia e una dalla Russia. L’interesse però è forte anche dalla Francia. Spetterà al Bayern scegliere l’offerta migliore, ma anche il giocatore avrà peso in capitolo su quella che sarà la sua prossima destinazione. Attenzione però, perché altri club della Serie A potrebbero approfittare dell’occasione e farsi sotto per l’alsaziano, in passato per esempio cercato anche da Milan e Juventus.