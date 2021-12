Il Bayern lo propone: lo scambio può convincere la Juventus

Operazione possibile tra Juventus e Bayern Monaco con due calciatore attualmente poco utilizzati che potrebbero finire in una trattativa

A caccia di occasioni. La Juventus deve trovare l’affare giusto per rinforzare la propria rosa. Una mano potrebbe arrivare dal Bayern Monaco, una grande che vanta nella sua rosa anche elementi di valore ma attualmente non sfruttati al massimo da Nagelsmann.

Proprio il profilo che potrebbe diventare un affare nel mercato. Tra i nomi c’è anche quello di Benjamin Pavard: terzino destro, capace di giocare anche da centrale, 25 anni e già una vasta esperienza a livello internazionale. Proprio l’identikit giusto per il nuovo corso bianconero, soprattutto considerato il fatto che in Baviera non sembra esserci più spazio per lui. Come riporta l”Abendzeitung’, infatti, la dirigenza non è soddisfatta dell’esterno francese che ha mancato il definitivo salto di qualità. Per questo il Bayern va alla ricerca di un altro terzino destro e ciò potrebbe rappresentare il viatico per l’addio di Pavard. In questa prima parte di stagione è riuscito a collezionare tredici presenze senza però conquistare la dirigenza tedesca. Così il francese diventerebbe una possibile occasione e la Juventus potrebbe approfittarne.

Calciomercato Juventus, Arthur per Pavard

Anzi potrebbe essere proprio il Bayern Monaco a bussare alla porta dei bianconeri offrendo il 25enne francese. I bavaresi potrebbero provare ad imbastire uno scambio con Arthur. Il centrocampista brasiliano in bianconero non è riuscito mai a convincere in pieno e un suo addio non sarebbe ostacolato da Allegri.

Al Bayern hanno bisogno di un profilo come il suo, considerate le possibili partenze di Tolisso e Roca. Il primo, in scadenza di contratto a giugno, è stato a lungo seguito anche da Juventus e Inter e potrebbe tornare di moda la prossima estate. Intanto per i bianconeri c’è l’ipotesi di un affare con il Bayern Monaco: Pavard, eclettico e giovane difensore, per Arthur. Uno scambio che potrebbe mettere d’accordo tutti.