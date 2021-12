Calciomercato Juventus, colpo gratis: c’è l’accordo

Juventus, la decisione sembra ormai presa: accordo ad un passo per la firma di un contratto triennale, arriva gratis

L’accordo sembra ad un passo e per la Juventus non è una bella notizia. Il club bianconero vede sfumare uno dei possibili rinforzi per il prossimo anno con un colpo economico che rischia di saltare. Colpa dell’ex Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid che ha messo la freccia e piazzato quello che potrebbe essere lo sprint vincente. A parlarne è Eduardo Inda a ‘El Chiringuito de Jugones’: il nome è quello di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, con un passato anche in Serie A nelle fila della Roma, è in scadenza di contratto con il Chelsea al termine di questa annata calcistica. Le trattative per il rinnovo sembrano ormai naufragate e tra un mese il calciatore potrà accordarsi con un altro club per trasferirsi a zero dal 1° luglio.

Calciomercato Juventus, colpo Rudiger: c’è il sì al Real Madrid

Una possibilità che Rudiger vuole sfruttare a pieno e anzi si sarebbe già portato avanti. Secondo lo stesso Inda, il Real Madrid avrebbe quasi chiuso l’accordo con il difensore tedesco. Niente da fare quindi per la Juventus, con l’unica squadra che potrebbe anche inserirsi nella trattativa che è il Bayern Monaco. I campioni di Germania potrebbero, infatti, insidiare il Real Madrid proponendo un ingaggio monstre: 10 milioni di euro a stagione. Forse però anche il rilancio tedesco è già troppo tardi: dalla Spagna danno ormai per chiuso l’accordo tra Rudiger e il Real Madrid. Niente ritorno in Serie A per l’ex Roma quindi, seguito dalla Juventus ma accostato più o meno recentemente anche all’Inter. Per ora c’è il Chelsea nel futuro immediato con la stagione da completare, poi una nuova avventura: il Real lo aspetta.