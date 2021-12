CMIT TV | Calciomercato Juventus, cessione Chiesa: arriva l’annuncio

Il calciomercato Juventus è sempre rovente. Tra possibili colpi e grandi cessioni, ecco il punto della situazione nella diretta Twitch della CMIT TV

Anche per quanto riguarda la Juventus è sempre calciomercato. Tra una possibile grande cessione e i nuovi colpi dei bianconeri tra gennaio e la prossima estate, ecco il punto della situazione fatto nella diretta Twitch della CMIT TV. Si parte da Federico Chiesa.

Calciomercato, Camelio: “La Juve ha la forza per rifiutare grandi offerte per Chiesa”

Enrico Camelio ha escluso che il club presieduto da Andrea Agnelli possa decidere di privarsi dell’esterno Campione d’Europa con la Nazionale italiana lo scorso luglio: “Se Chiesa può salutare la Juve? Assolutamente no – la risposta di Camelio – I bianconeri hanno la forza di rifiutare grandi offerte, ma non possono fare operazioni senza cessioni”. Si è parlato di un rapporto non propriamente idilliaco tra Chiesa e Allegri, ma sempre Camelio smentisce: “Il giocatore stima il tecnico, perché gli dice le cose in faccia”.

Chiesa resta, Kulusevski no, se dovesse arrivare l’offerta giusta: “A gennaio la Juve può fare qualcosa se vende lo svedese”, che ha una valutazione di 35 milioni di euro ed è nel mirino di alcuni club inglesi. Su tutti Arsenal e Tottenham. La vendita dell’ex Parma permetterebbe a Cherubini e soci di tentare subito l’assalto a Vlahovic, il prescelto per rinforzare l’attacco.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: “Mancano pochi dettagli”

A proposito di attacco Juve, mini-focus su Dybala uscito per infortunio nel match pareggiato contro il Venezia. Gli esami di oggi hanno per fortuna di Allegri e dello stesso argentino escluso lesioni muscolari. Dybala rimane al centro dei rumor per la telenovela del rinnovo, una telenovela giunta alla puntata finale stando a Camelio: “Rinnoverà il contratto, mancano soltanto pochi dettagli“.

Il numero dieci della Juve, in scadenza a giugno, dovrebbe legarsi a ‘La Vecchia Signora’ fino a giugno 2026 a fronte di uno stipendio da 9-10 milioni di euro bonus inclusi. Siamo quindi ai dettagli, che però spesso e volentieri hanno un certo peso in sede di trattativa. Ma sarebbe clamoroso il divorzio, anche perché a costo zero.