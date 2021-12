Parla il padre del centrocampista del Barcellona, che potrebbe lasciare la Spagna. “Cinque squadre importanti lo vogliono”

Una stagione da dimenticare per il Barcellona. Il club blaugrana, non molto tempo fa, ha deciso di esonerare Koeman per affidarsi a Xavi ma le cose non sono certo migliorate. E’ così arrivata l’eliminazione in Champions League e in Liga le cose non vanno certo bene.

Il Barcellona è reduce dal pareggio esterno con l’Osasuna e il ko interno contro il Betis è solo all’ottavo posto in classifica. Oggi sarebbe fuori da qualsiasi competizione europea. Il Real Madrid, capolista, con 42 punti, è distante 18 lunghezze. Decisamente più vicino il quarto posto, occupato dall’Atletico Madrid, distante solamente 5 punti.

Tra i calciatori che non sta certamente rispettando le attese c’è Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese nell’ultimo periodo è finito al centro di diversi rumors di calciomercato. Il calciatore ha grande mercato in giro per l’Europea e una sua cessione aiuterebbe non di poco le casse del Barcellona, che non stanno attraversando il loro miglior momento.

Futuro De Jong: c’è anche la Juventus

Dall’Olanda sono arrivate le parole di John de Jong, intervistato da AD, che conferma l’interesse di diversi club per il figlio: “So che il Barcellona ha bisogno di soldi e una grande offerta per Frenkie potrebbe aiutare, ma non penso che ciò possa accadere presto. Tuttavia, cinque dei migliori club europei l’hanno già sondato. L’importante per lui è quello che pensa l’allenatore. Tutti contano su di lui. I catalani sono pazzi di lui”.

Parole che lasciano intendere che la priorità, ad oggi, di de Jong è il Barcellona ma che in futuro le cose potrebbero cambiare. Facile pensare che le principali squadre inglesi abbiano chiesto informazioni per il giocatore ma anche in Italia c’è chi non ha mai smesso di pensare a lui. La Juventus di Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualità in mediana e de Jong rappresenterebbe, senza alcun dubbio, il profilo giusto, da cui ripartire.