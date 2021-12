Calciomercato, c’è l’annuncio UFFICIALE: “No all’Inter”

Un occhio al presente e l’altro al futuro per l’Inter che ha però incassato un rifiuto da parte di un giovane talento che sta incantando in Europa

Dal campo al calciomercato, i campioni d’Italia dell’Inter si guardano intorno a caccia di occasioni giuste che, tra gennaio e giugno, potrebbero andare a rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri ora sono in piena lotta per lo scudetto, con il primo posto recentemente agguantato in campionato.

Dal punto di vista del mercato inoltre Marotta e soci sono spesso anche attirati da alcuni giovani talenti che ben stanno figurando in giro per l’Europa. Tra questi spicca anche Karim Adeyemi, punta 19enne che ha già segnato 18 reti e siglato 4 assist vincenti in 28 apparizioni stagionali con la maglia del Salisburgo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, occhi su un talento dell’Under 21. Ma non sono soli

Calciomercato, agente Adeyemi: “Abbiamo detto no a Barça, Real Madrid e Inter”

Adeyemi, protagonista anche della serata del Golden Boy 2021, potrebbe finire in Bundesliga, con il Borussia Dortmund come destinazione principale secondo quanto riferito anche dalla ‘Bild’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Lautaro Martinez riporta l’ex (più soldi) all’Inter

Il destino del giovane attaccante del Salisburgo non dovrebbe essere quindi all’Inter, come confermato anche da Thomas Solomon, agente del calciatore, intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti alla cerimonia del Golden Boy di ieri a Torino. Ecco le parole riportate da ‘salzsburg24.at’: “Qualche giorno fa abbiamo decisamente detto ‘no’ alla proposta del Barça. Il Barcellona non è più un’opzione per Karim. Il meglio per lui è un club tedesco. Abbiamo detto no anche a Real Madrid e Inter perché Karim vuole giocare in Bundesliga”.

La Germania nel futuro di Adeyemi quindi, che intanto continua a stupire col Salisburgo, club che ha un legame particolare proprio con determinate società di Bundesliga, e che potrebbe piazzare un altro affare importante in uscita. Niente Inter o Spagna, nel destino dell’attaccante classe 2002 di Monaco potrebbe esserci un approdo al Borussia Dortmund.