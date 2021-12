VIDEO CM.IT | Inter-Liverpool, così Inzaghi può battere Klopp

Sarà Inter-Liverpool in Champions League, match proibitivo per i nerazzurri agli ottavi ma la possibilità di passare il turno esiste

Il sorteggio degli ottavi di Champions League aveva dato all’Inter un avversario tosto, ma con cui il pronostico poteva essere incerto, come l’Ajax. Ma la figuraccia dell’UEFA ha portato all’annullamento e al nuovo sorteggio in cui non è stato possibile evitare, invece, il confronto con un top team per i nerazzurri. Sarà sfida al Liverpool.

SFORTUNA REDS Per l'INTER: Così INZAGHI Può Battere Il Mostro KLOPP

Watch this video on YouTube

Un doppio confronto che si annuncia in salita, contro una delle favorite d’obbligo per arrivare fino in fondo. I ‘Reds’ sono tornati sui livelli del 2019, quando alzarono la Champions al cielo di Madrid. La squadra di Klopp ha un attacco atomico, le cui caratteristiche sono ben note, e un ritmo di calcio quasi insostenibile per chiunque, con un mix di fisicità e tecnica e una profondità di rosa notevole.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Cagliari, Lautaro sbaglia ancora: l’annuncio di Inzaghi sul rigorista

Andiamo ad analizzare le caratteristiche di una squadra forte in tutti i reparti. Ma la migliore Inter di Simone Inzaghi può dire la sua e mettere in difficoltà anche l’armata inglese.