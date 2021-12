VIDEO CM.IT | Atalanta, ecco il colpo scudetto: che scambio in Serie A

L’Atalanta continua a vincere e mette pressione a Inter e Milan: i nerazzurri, a gennaio, pensano al colpo per puntare allo scudetto

Sesta vittoria consecutiva in campionato per l’Atalanta, passata anche sul difficilissimo campo del Verona. I nerazzurri sono ora al terzo posto, a stretto contatto con Inter e Milan e a questo punto possono pensare di giocarsi le loro carte per il titolo.

L'Atalanta Sogna Lo SCUDETTO: Il Possibile Scambio in Serie A

Finora, Gasperini, interpellato sull’inserimento dei suoi nella corsa scudetto, ha sempre glissato, ma adesso inizia probabilmente a crederci anche lui. E così, il mercato di gennaio può rappresentare la svolta. Nei desideri dei bergamaschi, c’è un importante rinforzo in attacco.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Atalanta punta su Boga e si lancia nel testa a testa con lo Shakhtar Donetsk. L’esterno potrebbe lasciare il Sassuolo e per convincere gli emiliani si pensa ad uno scambio: una mossa decisa, per compiere l’ultimo step.