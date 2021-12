Roma, Tiago Pinto e le mosse per gennaio: l’annuncio su Mayoral

Roma che punta a finire bene il girone d’andata e pensa già al calciomercato, parla il ds giallorosso Tiago Pinto

Dopo un andamento in campionato fin qui troppo altalenante, la Roma vuole chiudere il 2021 e il girone d’andata nel miglior modo possibile. A partire dalla gara con lo Spezia, da vincere per non far allontanare la zona Champions League.

Dopo quella di stasera con i liguri, ci saranno altre due gare, tra cui quella con l’Atalanta, in cui provare a ottenere più punti possibile. E’ questo l’obiettivo a breve termine che si pongono i giallorossi, come rimarcato dal ds Tiago Pinto prima della partita ai microfoni di ‘Sky Sport’. “La prima cosa che può aiutare è vincere oggi – ha affermato – Bisogna stare calmi, ho vinto un campionato partendo da uno svantaggio di sette punti. I conti nel calcio si fanno sempre alla fine della stagione, sarà importante affrontare ogni partita come se fosse una finale”.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto: “Sappiamo di cosa abbiamo bisogno”

Dopodiché, a gennaio, con l’inizio del girone di ritorno sarà anche il momento di concentrarsi sul mercato e rinforzare una rosa che ha mostrato delle lacune. Di tutto questo è consapevole Pinto, che ha affermato: “Sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno. La società ha una strategia ben precisa. Siamo tutti allineati verso gli stessi obiettivi, ma ora ci sono ancora tre partite da giocare e su cui essere concentrati”.

Quanto a Borja Mayoral, uno degli uomini più chiacchierati tra i giallorossi a livello di mercato, ecco le dichiarazioni di Pinto: “E’ sempre stato un grande professionista ed è questa la cosa più importante. Ha aspettato la sua possibilità e giovedì in Conference League ha fatto bene. Quest’oggi avrà un’altra opportunità di far bene, poi per gennaio vedremo. Non è ancora il momento di parlarne, in ogni caso le porte in uscita e in entrata sono sempre aperte”. Dunque, molti movimenti ancora da definire in entrambe le direzioni per i capitolini, che di sicuro si muoveranno per cercare di invertire la tendenza di un campionato che per ora li vede lontani dalla zona Champions.