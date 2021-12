VIDEO CM.IT | Calciomercato, il Napoli ora vuole chiudere: arriva subito

Il Napoli si muove sul calciomercato a caccia di un colpo da regalare a Luciano Spalletti nelle prossime settimane. Può arrivare subito

Il Napoli ragiona sulle possibili operazioni da effettuare sul calciomercato in entrata. Gli azzurri valutano tanti nomi e diverse possibilità, ma uno in particolare potrebbe fare breccia nel cuore della dirigenza.

Il club partenopeo è partito a razzo in questa stagione, collezionando punti su punti dopo l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina. L’ultimo periodo, però, ha restituito uno scenario ben diverso, con i campani che hanno perso la testa della classifica, anche a causa di una vera e propria emergenza sul fronte infortuni. E quindi bisogna correre ai ripari e guardare anche al calciomercato per ritrovare la striscia di vittoria che ha caratterizzato l’inizio di stagione. Il nome di Reinildo Mandava piace particolarmente alla dirigenza azzurra e potrebbe presto trasferirsi in Campania.

Calciomercato Napoli, Mandava regalo per Spalletti

Il terzino rappresenta una certezza al Lille, un nome su cui il club francese ha costruito tanto e che ha giocato praticamente sempre anche in Champions League. L’agente, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, ha aperto al possibile approdo in Italia e la pista è da seguire con grande attenzione, dato che si tratta di un calciatore a parametro zero. Mandava potrebbe arrivare già a gennaio, colmando un vuoto che Spalletti sa di dover colmare, quello del terzino sinistro. Perché l’operazione decolli, però, c’è bisogno dell’addio di Faouzi Ghoulam. Il calciatore è praticamente fuori dalle rotazioni dopo una serie di problemi fisici che ne hanno limitato irrimediabilmente la carriera. Con il suo addio, l’arrivo di Mandava sarebbe ancora più concreto. Il calciomercato di gennaio si avvicina e Spalletti vuole centrare il suo primo colpo.