Il colpo arriva dalla Champions: è duello di fuoco Juve-Inter

Calciomercato, deciso il colpo che può arrivare direttamente dalla Champions League: è duello di fuoco tra Juventus e Inter

Juventus e Inter sono venute a conoscenza delle prossime sfidanti in Champions League. I bianconeri sono riusciti a vincere il proprio girone – a gran sorpresa di tutti – superando il Chelsea grazie al passo falso dei ‘Blues’ sul campo dello Zenit. La ‘Beneamata’, invece, si è dovuta accontentare del secondo posto dopo la sconfitta subita per mano del Real Madrid al Bernabeu.

Oggi sono andati in scena i sorteggi, che inizialmente avevano sorriso a entrambe le compagini nostrane, le sole rimaste in gara. Agli uomini di Allegri era toccato lo Sporting Club de Portugal, mentre la squadra di Inzaghi aveva pescato l’Ajax. Avversari con delle evidenti insidie, ma sulla carta fattibili. A causa di un “problema tecnico” (come spiegato successivamente dall’UEFA), il tutto è stato però annullato e ripetuto. Al secondo giro sono arrivate bruttissime notizie per i milanesi, che alla fine dovranno vedersela con il Liverpool schiacciasassi. Scenario simile tutto sommato per la Juve, che troverà sul suo cammino il Villarreal. Si prospettano due sfide molto stimolanti, con tanti osservati speciali anche sul fronte calciomercato.

S’infiamma il calciomercato di Juve e Inter: deciso il colpo Champions

Come sempre la coppa dalle grandi orecchie è una fantastica vetrina per mettere in mostra le propria qualità e attirare compratori, specialmente dalla fase a eliminazione diretta in poi. Inter-Liverpool e Juventus-Villarreal suscitano parecchio interesse anche in questo senso. Tra scontenti di lusso e nuovi talenti, ci sono diversi giocatori che potrebbero fare al caso delle due italiane.

Nel nostro sondaggio odierno su Twitter vi abbiamo proposto quattro nomi. Parliamo di Origi, Pau Torres, Tsimikas e Gerard Moreno. A vincere la contesa è il difensore spagnolo, con il 40% dei voti. Subito dopo si piazza l’attaccante del ‘Sottomarino Giallo’ con il 36%. Al terzo posto Origi (17%) e, infine, in ultima posizione il terzino dei ‘Reds’ con solo il 7% dei voti. I tifosi scelgono Pau Torres, magari in futuro Juve e Inter potrebbero farci un pensierino.