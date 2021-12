Calciomercato Juventus, valzer attaccanti: affare da 40 milioni

Calciomercato, la Juventus di Allegri potrebbe trovare la strada spianata per l’acquisto di un importante bomber: affare da 40 milioni

Con un po’ più di difficoltà rispetto a ciò che si poteva prevedere (per sdrammatizzare un po’), alla fine la Juventus è venuta a conoscenza della sua prossima avversaria in Champions League. I bianconeri se la vedranno con il Villarreal di Unai Emery agli ottavi di finale. Facendo il confronto con lo Sporting Club de Portugal – la prima pescata -, tutto sommato la ‘Vecchia Signora’ potrebbe anche averci leggermente guadagnato.

Ma guai a sottovalutare il ‘Sottomarino Giallo’, squadra esperta in campo europeo guidata da un allenatore molto preparato tatticamente. Inoltre la Juve si è scottata durante il primo step della fase a eliminazione diretta per due volte di seguito con sfidanti più che alla portata (Lione e Porto). La concentrazione, perciò, dovrà essere al massimo, a maggior ragione considerando il percorso svolto dal club di Agnelli in campionato. L’ultimo pareggio col Venezia sa di sconfitta ed è un’ulteriore dimostrazione di come la parola precarietà vada di pari passo con i piemontesi. Tra partite e sorteggi, la società continua ad elaborare strategie in sede di calciomercato. Si cercano occasioni per rinforzare la rosa e potrebbe arrivarne una coi fiocchi dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, intreccio di fuoco col Barcellona: via libera Allegri

Come riferisce ‘Diariogol.com’, Xavi non vorrebbe più fare affidamento su Depay. L’attaccante, arrivato in estate a zero al Barcellona, non rientrerebbe nelle grazie del tecnico spagnolo, che sarebbe pronto a cederlo per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il profilo piace non poco in Inghilterra, in particolare Tottenham e soprattutto Arsenal.

I ‘Gunners’, dal canto loro, potrebbero decidere di mettere in vendita Aubameyang in caso di approdo dell’ex Lione alla corte di Arteta. Il bomber gabonese è stato di recente messo fuori rosa per aver infranto il codice disciplinare del club inglese. C’è aria di addio tra le parti e la Juventus sarebbe pronta ad approfittarne se si verificasse questo scenario. Allegri potrebbe trovare la strada spianata per il rimpiazzo di Morata.