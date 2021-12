Juventus sul talento del Barcellona, arriva l’annuncio dell’agente

Arriva l’annuncio di calciomercato sul talento del Barcellona seguito anche dalla Juventus di Agnelli; parla l’agente

Considerato tra i migliori prospetti del calcio mondiale, di recente Pedri ha vinto il Golden Boy 2021. Hector Peris, suo rappresentante, ha rilasciato alcune dichiarazioni in ottica calciomercato. Il campioncino spagnolo classe 2002 piace infatti a svariati club europei.

Il talento, attenzionato anche dalla Juventus, è felice al Barcellona: “Quando lavori con un giocatore, un cliente, devi sempre dare la priorità e cercare di compiere la sua volontà e quella della sua famiglia – spiega Peris a ‘Tuttosport’ – Sì, è certo che c’è stata qualche altra possibilità decisamente molto potente però tutta la sua famiglia è del Barça ed è molto riconoscente nei confronti del club. Al giorno d’oggi non contemplano un’altra opportunità, un’alternativa, e non avevano altra cosa in mente se non quella di rinnovare il contratto”.

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio dell’agente sul futuro di Pedri

Hector Peris ha proseguito la sua analisi: “Noi abbiamo come cliente un calciatore che è anche nostro grande amico: Omar Mascarell, 28 anni, oggi tesserato per l’Elche. Omar, che ha naturalmente un ottimo rapporto con Pedri e i suoi genitori, ci ha chiamato suggerendoci che ci sarebbe stata la possibilità di lavorare con il ragazzo. Suo papà e sua mamma incominciavano a ricevere molte chiamate per il loro talenutoso figlio e avevano chiesto a Mascarell quale avrebbe dovuto essere il passo successivo. E così cominciò il nostro rapporto”.

GOLDEN BOY – “E’ qualcosa d’incredibile, d’impensabile e inimmaginabile se ricordiamo che fino al 30 giugno dello scorso anno giocava nel Las Palmas, “Segunda División” spagnola. Stiamo godendo. Un calciatore spagnolo, così giovane, con tanti record… Non lo dimenticheremo mai. Credo sia impossibile descrivere a parole la gioia per la conquista del Golden Boy, ma senza dubbio è qualcosa che ci ha reso molto felici”.

I PARAGONI – “Nuovo Iniesta? Pedri dev’essere Pedri. Lui è il primo che lo dice. Deve “fissarsi” sui migliori e crescere ogni giorno come calciatore per scrivere la propria storia”.