Calciomercato Juve, salta lo scambio in Serie A | L'Inter mette la freccia

Calciomercato Juve: il possibile scambio in Serie A è complicatissimo. Sorpasso dell’Inter. Tutti i dettagli

A Venezia, contro un’altra squadra neopromossa, è arrivato l’ennesimo passo falso in campionato della Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera non è andata oltre l’1-1 e vede allontanarsi ulteriormente la zona Champions League.

Il quarto posto è ora occupato dal Napoli e distante ben 8 lunghezze. Ma non solo. La Juventus, infatti, ha 8 punti in meno rispetto a quelli ottenuti da Pirlo un anno fa, 14 rispetto a Sarri e addirittura 20 punti sull’ultimo Allegri nella stagione 2018/2019. Un ruolino di marcia da incubo che allontana sempre di più i bianconeri dalla prossima Champions. Nel mirino, oltre all’allenatore, ci sono diversi singoli, su tutti Rabiot dopo la prestazione di Venezia. La Juve continua a faticare a centrocampo e, nel reparto bianconero, il tecnico ha già messo ai margini Arthur. Il brasiliano ha trovato minuti solo col Malmoe ed è reduce da numerose panchine consecutive. Un chiaro segnale delle gerarchie di Massimiliano Allegri: l’ex Barcellona non rientra nei piani dell’allenatore ed è a tutti gli effetti una riserva a centrocampo. Il suo futuro in bianconero sembra già segnato e negli ultimi giorni si è parlato del suo possibile addio nel prossimo calciomercato invernale.

Calciomercato Juve, no allo scambio in Serie A | Inter alla finestra

Arthur rappresenta per la dirigenza della Juventus un’importante pedina di scambio e negli ultimi giorni si è parlato di una possibile proposta alla Lazio per arrivare a Luis Alberto. Il brasiliano è sicuramente un profilo che potrebbe fare al caso di Maurizio Sarri, ma l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice. L’alto ingaggio percepito dall’ex Barcellona frena infatti Lotito e il club biancoceleste.

Un ‘assist’ indiretto all’Inter di Simone Inzaghi, che continua a monitorare con grande interesse al centrocampista spagnolo, pupillo del tecnico ex Lazio. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Luis Alberto in vista delle prossime sessioni di calciomercato.