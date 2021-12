Calciomercato Juventus, caso Douglas Costa | Spunta l’incontro

Calciomercato Juventus: torna a far parlare anche il futuro di Douglas Costa. Spunta l’incontro. Tutti i dettagli

La retrocessione del Gremio ha rimesso in discussione anche il futuro di Douglas Costa. L’esterno brasiliano, in prestito dalla Juventus, è infatti clamorosamente retrocesso in Serie B con la squadra brasiliana.

Il suo futuro sembrava ormai scritto e ancora nel club nel quale è cresciuto e che l’ha portato in Europa, ma la retrocessione ha compromesso i rapporti tra le parti e il Gremio avrebbe già scaricato l’ex bianconero. Douglas Costa farà così ritorno alla Juve, ma solo di passaggio: il brasiliano non rientra più nei piani della società e di Massimiliano Allegri e lascerà subito Torino, con ogni probabilità per fare ritorno in Brasile. Sarebbe infatti già scattata l’asta per arrivare all’ex Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Juventus, Dybala ancora out: tutto aperto per il rinnovo

Calciomercato Juventus, l’incontro per il futuro di Douglas Costa

Secondo quanto riportato dal portale ‘Torcedores.com’, sono quattro i club brasiliani sulle tracce di Douglas Costa: si tratta di Fluminense, Atletico Mineiro, Corinthians e Palmeiras. Il Fluminense, in particolare, è in pressing sul giocatore che, stando al portale, avrebbe già incontrato il proprio agente per discutere del futuro. Il procuratore è inoltre in ottimi rapporti con il club brasiliano. In ogni caso, sarà necessario il via libera della Juventus che non si farà attendere. Sono settimane decisive anche per il futuro di Douglas Costa.