Il Psg adesso trema, rottura e assalto a Donnarumma

Continuano ad inseguirsi le voci di calciomercato relative al futuro di Gigio Donnarumma viste le difficoltà che sta trovando al Paris Saint-Germain. Dalla Spagna altra soluzione

Gigio Donnarumma è ancora a caccia del sorriso giusto, dopo diversi mesi di alternanza con Keylor Navas tra i pali del PSG. Dopo la vittoria dell’Europeo da grande protagonista con la maglia dell’Italia, e il passaggio milionario al Paris, sembrava poter toccare il punto massimo della propria carriera il classe 1999 ex Milan, che però ha dovuto fare i conti con le scelte di Pochettino.

Nelle ultime uscite il vento sembra leggermente cambiato, ma continua ad esserci incertezza intorno a Donnarumma che dopo aver vinto anche il Premio Yashin, ha tutte le intenzioni di giocare con continuità e da protagonista in un top club come il PSG che lotterà per la Champions League. Il percorso però è ancora lungo e i punti interrogativi su presente e futuro non mancano.

Calciomercato, Donnarumma resta un enigma: ipotesi Barcellona

Dalla Spagna inoltre mischiano ulteriormente le carte relativamente proprio al destino dell’estremo difensore della Nazionale di Mancini. Stando a quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, anche se il portiere azzurro ha un contratto fino al 2026 e il suo prezzo è elevatissimo, è anche vero che è stufo della sua situazione al Paris Saint-Germain e sta cercando una via d’uscita. Il Barcellona in particolare potrebbe essere la sua grande opzione, attraverso un trasferimento in cui il club catalano proverebbe a negoziare al 50 e 50 rispetto allo stipendio attualmente percepito al Paris.

Nel caso specifico si tratta di un‘opzione anche praticabile se la squadra francese dovesse proseguire con questa incertezza, e se la situazione ter Stegen a Barcellona non dovesse migliorare. Il tedesco infatti sta valutando le opzioni per il mercato invernale. Non va quindi esclusa una rivoluzione tra i pali per i catalani, considerando anche che il teutonico è lontano dalla sua versione migliore e non convince più. A tal proposito su ter Stegen avrebbe mostrato interesse anche il Bayern Monaco.

In questa situazione potrebbe quindi insinuarsi il nome di Donnarumma, che in Italia viene spesso accostato alla Juventus. La scorsa estate infatti i bianconeri sono stati avvicinati parecchio all’estremo difensore italiano, che ora cerca la sua dimensione.