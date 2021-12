VIDEO CM.IT | Le due facce di Donnarumma: le incertezze sul futuro

Donnarumma lontano dal Milan sta facendo fatico: facciamo il punto sul futuro del portiere della Nazionale nel video di Calciomercato.it

Una delle decisioni più controverse e dibattute degli ultimi anni è stata quella che ha portato Donnarumma a lasciare il Milan per accasarsi a parametro zero al PSG.



Il portiere della Nazionale è stato fischiato dal pubblico italiano al suo rientro a San Siro, nonostante l’Europeo vinto da protagonista in estate. E anche questa prima parte di stagione sotto la ‘Tour Eiffel’ non è stata certamente esaltante. Nel video odierno su Calciomercato.it facciamo il punto sul momento di Gigio: dall’incubo Keylor Navas fino alle incertezze legate al futuro. Donnarumma, infatti, resta un profilo seguito da molte squadre e la Juventus in particolare non ha mai nascosto la propria stima per il numero 1 della Nazionale. Ora il PSG dovrà risolvere una volta per tutte la questione portiere, perché un giocatore come Donnarumma non può essere considerato una riserva.