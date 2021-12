VIDEO CM.IT | Calciomercato Milan, Beto si candida: pronto l’assalto

Beto, attaccante portoghese dell’Udinese, è la vera rivelazione della Serie A: il Milan ci pensa per la prossima stagione

La sorpresa di questo inizio di campionato si chiama Beto. 6 gol in 13 presenze con la maglia dell’Udinese, dato che non ha aiutato Gotti a salvare la propria panchina, e un palcoscenico che gli ha permesso già di entrare nel cuore dei tifosi, non solo di quelli friulani.

Caparbietà, fisicità, ma anche grande corsa, per quanto quei 33 chilometri orari raggiunti nell’accelerazione contro la Lazio non lo soddisfino ancora: dice di essere troppo lento, di voler migliorare. E lui, classe 1998, appena ventitré anni, di tempo per migliorare ne ha ancora.

LEGGI ANCHE >>> Milan, c’è l’offerta per il sostituto di Kjaer

Vuole diventare come Eto’o, come Adriano, come Lukaku, ma pensa anche a Ronaldo, il fenomeno. Tutti giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra, quella dell’Inter, ma adesso lo aspetta il Milan: i cugini non solo proveranno ad arginarlo nell’anticipo del sabato sera della diciassettesima giornata, ma iniziano a pensarci anche per la prossima stagione (…)

Guarda il video