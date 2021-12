Hakimi sotto accusa al PSG | Suggestione clamorosa: “Torna all’Inter”

Achraf Hakimi ha ricevuto critiche autorevoli nelle ultime ore. L’Inter torna prepotentemente nei pensieri per l’ex Borussia Dortmund

Achraf Hakimi e l’Inter, un legame molto intenso, anche se è durato una sola stagione. Accolto già ai tempi del suo acquisto dal Borussia Dortmund come un campione vero, non ha affatto deluso le aspettative.

Sono seguiti lo scudetto e il trasferimento, a suon di milioni, al PSG. I francesi nell’ultima estate hanno costituito un vero e proprio dream team, ma non semplice da gestire. Oggi su ‘L’Equipe’ non danno lustro al laterale, anzi. Si lamenta il rendimento in calo del ragazzo che ha mantenuto – guardate i social per credere – un feeling molto forte con i colori nerazzurri. È così che a leggere quelle parole su di lui i tifosi si sono assolutamente scatenati e non ci sorprende.

Calciomercato Inter, i tifosi rivogliono Hakimi

È così che, anche solo a leggere di rendimento al di sotto delle aspettative, i supporters nerazzurri esplodono. Matteo Darmian sta facendo bene, Denzel Dumfries un po’ meno, nonostante sia in crescita. Ma Hakimi è una storia a parte per i tifosi, dopo uno scudetto vinto da protagonista. È praticamente impossibile, sia chiaro, ma il tifo nerazzurro lo rivuole a Milano. E a dimostrarlo vi mostriamo diversi tweet su questa scia pubblicati nelle ultime ore. Ah, neanche a dirlo, il terzino è finito in tendenza.

Torna da noi la fascia destra ti attende — SalvoMaz67 (@Maz67Salvo) December 11, 2021

vi prego ragazzi facciamo una colletta, una raccolta fondi, quello che ve pare, e riportiamo @AchrafHakimi dove merita di stare, amato ed apprezzato da tutti, #hakitornaacasa ⚫️🔵 — mari ~ (@_oxford_comma_) December 11, 2021

Concordo con l’equipe, Hakimi è scarso io proporrei uno scambio alla pari con Dumfries @PSG_inside secondo me vi conviene pic.twitter.com/u4SfgWhLZ3 — SEMPRE LORO (@MorroLuca1) December 11, 2021