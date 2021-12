Calciomercato Inter, Inzaghi trema | Rebus rinnovo e triplo assalto

L’Inter ragiona sul calciomercato tra entrate e uscite per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il rinnovo fa già discutere

Milano e i rinnovi di contratto, un capitolo non proprio semplice da sbrogliare. Forse un po’ di meno per l’Inter, che già ha sistemato presente e futuro, blindando Lautaro Martinez e Nicolò Barella, per citare i due più importanti.

E se ancora non si sa nulla di definitivo per il prolungamento di Marcelo Brozovic, anche se la strada intrapresa sembra quella giusta, bisognerà capire gli scenari anche per un calciatore fondamentale per i nerazzurri: Stefan de Vrij. Il centrale olandese è pronto a tornare a disposizione dopo l’infortunio, ma a preoccupare i tifosi è più che altro il suo destino sul calciomercato. Il suo contratto è in scadenza, infatti, a giugno del 2023 e ancora non c’è stato alcun contatto per rinnovarlo. L’agente dell’ex Lazio è Mino Raiola, impossibile pensare che nulla bolla in pentola e alcune delle maggiori big internazionali sono già al lavoro per centrare un colpo che dare nuova linfa alle loro difese. De Vrij ha dimostrato negli ultimi anni di essere assolutamente fondamentale per Antonio Conte e Simone Inzaghi, ma ora la sua strada con l’Inter potrebbe dividersi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter messe in guardia: Simeone lo vuole a tutti i costi

Calciomercato Inter, nessun segnale sul fronte rinnovo: tripla pista per de Vrij

Nessun contatto, quindi. Non per ora, con l’Inter e il calciatore concentrati sulle dinamiche di campo più che sul futuro. E intanto, diverse squadre sono pronte ad andare all’assalto dell’olandese. Il centrale, per forza, ha un filo diretto con Antonio Conte, dopo aver conquistato lo scudetto con i nerazzurri. Il tecnico potrebbe spingere per averlo anche al Tottenham, elemento essenziale per i suoi schemi difensivi. Occhio anche al Newcastle, a caccia di colpi dopo l’arrivo del fondo Pif, per rivoluzionare la rosa. Infine, c’è anche il Barcellona che vuole rinnovare la difesa e l’olandese ha proprio le giuste caratteristiche che storicamente piacciono ai blaugrana. La valutazione del calciatore potrebbe aggirarsi attorno ai 30-35 milioni di euro, neanche troppo considerando le sue qualità.