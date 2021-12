VIDEO CM.IT | Juventus, pericolo Gremio: Douglas Costa può tornare

La retrocessione del Gremio apre scenari inaspettati per la Juventus: Douglas Costa può tornare e ci sono altre ‘occasioni’

Tra i derby più affascinanti nella storia del calcio, quello tra Gremio e Internacional de Porto Alegre è senza dubbio uno dei più sentiti al Mondo, al punto che è quasi impossibile vedere un tifoso gremista vestito di rosso e uno ‘colorado’ vestito di blu.

Una rivalità atavica che spesso coinvolge anche giocatori e dirigenti, trascinando gli stessi in veri e propri incidenti diplomatici a suon di tweet o post su instagram.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, clausola pagata | ‘è già un vincitore

Nessuno stupore, dunque, nel vedere i tifosi dell’Inter festeggiare in strada per la retrocessione degli storici nemici al grido di “o Imortal morreu”. L’Immortale, il Gremio è morto veramente, per la terza volta nella sua storia. Ma spera di rinascere subito dalle proprie ceneri, dopo un solo anno di purgatorio, come già accaduto nel 1991 e nel 2004.