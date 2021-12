Rangnick, mossa contro Cristiano Ronaldo: l’ex Juve è arrabbiato

Il nuovo corso targato Rangnick al Manchester United porta delle novità particolari, Cristiano Ronaldo non è contento

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United finora non ha dato al portoghese grandi soddisfazioni. L’andamento dei ‘Red Devils’ in questa stagione è stato piuttosto balbettante.

Il contributo del portoghese non è mai mancato: 12 reti in 17 presenze complessive. E se in Champions League, pur con qualche difficoltà, è arrivato il passaggio del turno da primi nel girone, in campionato bisogna rincorrere per rientrare almeno tra le prime quattro. La speranza dell’ambiente è che l’arrivo di Rangnick, in luogo del dimissionario Solskjaer, possa dare quel quid per rientrare almeno in zona Champions. Difficile, al momento, ipotizzare di ricucire su Manchester City, Liverpool e Chelsea che viaggiano a pieno ritmo. Ma tra CR7 e il manager tedesco potrebbero esserci già le prime frizioni.

Manchester United, la mossa di Rangnick: è scontro con Cristiano Ronaldo

Stando a quanto riportato da ‘Autoblog’, infatti, tra le nuove regole stringenti che Rangnick avrebbe imposto nello spogliatoio ci sarebbe quella di non presentarsi agli allenamenti con le proprie vetture private. L’intenzione sarebbe quella di evitare malumori e rivalità tra i giocatori, non è un mistero infatti che alcuni posseggano delle vere e proprie ‘supercar’. Ed è certamente il caso di Cristiano Ronaldo.

Lo United potrebbe dunque, prossimamente, dare in dotazione a tutti i giocatori delle auto aziendali per il tragitto casa-allenamenti. Si tratterebbe molto probabilmente del marchio ‘Chevrolet‘, lo sponsor tecnico del club. ‘Bocciate’ dunque le auto formidabili di Ronaldo, che nel suo garage può annoverare due Lamborghini Aventador, una Rolls-Royce Cullinan, una Chevrolet Camaro SS, una Ferrari F12 tdf, una McLaren Senna, la Brabus Classe G regalatagli dalla fidanzata Georgina Rodriguez e la Bugatti Centodieci. La regola imposta da Rangnick potrebbe essere già il primo indizio di una frattura tra i due, nonostante le parole al miele spese dal manager tedesco nella sua conferenza stampa di presentazione verso il fuoriclasse portoghese. C’è da capire come si svolgerà il nuovo corso e se le regole e la disciplina volute dal teutonico influiranno sulle scelte future di Ronaldo.