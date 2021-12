Calciomercato Milan, lo vuole a tutti i costi Pioli | Affare low cost a gennaio

Milan fuori dalla Champions League e a caccia d rinforzi per il mercato di gennaio. Preoccupa il reparto difensivo dopo il grave infortunio al ginocchio di Kjaer

Milan fuori dalla Champions League dopo il ko di San Siro contro il Liverpool. La squadra di Pioli esce prematuramente dall’Europa, mancando anche l’accesso come terza del girone all’Europa League.

Testa solo al campionato e alla corsa scudetto quindi per il ‘Diavolo’, che al momento conserva un punto di vantaggio sui cugini dell’Inter in classifica. Il mancato accesso agli ottavi di Champions costa 20 milioni al Milan, ovvero la cifra che il club di Via Aldo Rossi avrebbe incassato con il passaggio del turno alla fase ad eliminazione diretta. Si cercano quindi delle soluzioni low cost sul mercato per gennaio, soprattutto per coprire il vuoto lasciato da Kjaer dopo il grave infortunio occorso al difensore danese.

Calciomercato Milan, caccia al difensore: gli obiettivi di Maldini

Maldini e Massara vogliono accontentare Pioli e stanno studiando diverse soluzioni, tra le quali resta in auge un possibile ritorno alla base di Caldara come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Il difensore ex Atalanta e Juventus è tornato a buoni livelli a Venezia e i rossoneri potrebbero riportarlo a Milano dopo il prestito di sei mesi in Laguna. Un’alternativa nel ruolo a Caldara sarebbe Luiz Felipe, al momento lontano dal rinnovo con la Lazio e che piace pure all’Inter. Il patron biancoceleste Lotito, però, difficilmente cederà il brasiliano a cuor leggero a metà campionato.

Ancor più complicate le piste che portano a Botman e a Bremer, sempre più in evidenza col Torino. Attualmente il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con il ‘Toro’ è bloccato, con il centrale di Juric che fa gola a diversi club all’estero oltre che sempre ai cugini dell’Inter. Botman, invece, sarebbe valutato circa 30 milioni di euro dal Lille: valutazione tutt’altro che low cost per il Milan. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, urge un puntello davanti a Maignan a Stefano Pioli per blindare la difesa.