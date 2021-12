Calciomercato, emergenza e doppio affondo | Tremano Juve e Inter

L’emergenza porta il club ad affondare il colpo sul calciomercato. Inter e Juventus ora tremano e rischiano di perdere gli obiettivi

L’Italia, si sa, è una fucina di difensori, non fosse altro perché con la cura massima per la fase difensiva ci abbiamo costruito anni di successi, a livello di club, ma soprattutto a livello di Nazionale. Se dall’estero, infatti, cercano un buon centrale, è nella nostra Serie A che vanno a pescare: è tradizione, quasi.

Neanche stavolta, quindi, ci si deve sorprendere se, al West Ham, in emergenza più che mai nel reparto a causa dell’infortunio di Kurt Zouma, che starà mesi fuori, e quello di Angelo Ogbonna (italiano, per giunta) abbiano messo gli occhi sul nostro campionato. È quasi fisiologico.

E quindi ecco l’interesse neanche troppo velato dei londinesi per Gleison Bremer, difensore del Torino che quest’anno ha già fatto due gol e un assist, e di Nikola Milenkovic, uno dei più ambiti centrali già da tempo della Fiorentina, si dovranno preoccupare anche Milan, Inter e Juventus.

Calciomercato Juve e Inter, assalto dall’Inghilterra per Bremer e Milenkovic

Le cifre di Bremer e di Milenkovic comunque restano significative, anche se in Inghilterra il discorso è un po’ diverso, per forza di cose. Per il serbo, Rocco Commisso chiede 15 milioni, anche per via del gentleman agreement che rende il suo prezzo leggermente più abbordabile, rispetto al granata che, invece, è valutato dalla società di Urbano Cairo sui 18. In realtà, però, ci sarebbe anche la suggestione Daniele Rugani a solleticare il palato del West Ham. L’ipotesi, però, non sarebbe quella di una vendita, ma si andrebbe avanti con la formula del prestito. Insomma, le nostre grandi sono avvisate. E le cose belle, si sa, tutti le vogliono. E le pagano. Poi sì, ci sono anche le volontà dei giocatori. E sono quelle che più spesso vengono accontentate. Di questo, però, vi parleremo più avanti: ora rimane un interesse, poi si arriva anche al corteggiamento e vedremo se verrà soddisfatto nelle prossime settimane sul mercato. Intanto l’emergenza, quella che tutti vorrebbero evitare e che va fronteggiata.