Calciomercato Juventus e Milan, in Spagna rilanciano un affare impossibile

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni su un’affare piuttosto complicato: Milan e Juventus le due società maggiormente coinvolte

Il ritorno in Champions League del ‘Diavolo’ non è stato come sognato dai tifosi rossoneri: la compagine di Stefano Pioli è arrivata ultima nel proprio girone.

Addio Europa, ora il Milan potrà concentrare tutte le sue forze sul campionato e sulla corsa allo scudetto. Un’eventualità che Stefano Pioli avrebbe preferito fare a meno, ma che adesso potrebbe rappresentare un vantaggio nei confronti delle avversarie. I rossoneri nel mercato di gennaio saranno impegnati nella ricerca di un sostituto per l’infortunato Kjaer, ma dalla Spagna rilanciano un’affare pressoché impossibile.

LEGGI ANCHE >>>VIDEO CM.IT | Ibrahimovic, nuovo flop Champions: ma il futuro è già scritto

Calciomercato Milan, dalla Spagna: Barcellona alla carica su Romagnoli

Secondo quanto rivelato da ‘DiarioGol’, il Barcellona starebbe pensando ad Alessio Romagnoli per rinforzare la retroguardia nel mercato di gennaio. Come raccontato su queste pagine, sul centrale italiano rimane vivo anche l’interesse della Juventus, ma la situazione sembra essere drasticamente mutata in casa Milan.

L’infortunio di Simon Kjaer ha messo i rossoneri nella situazione di non poter fare a meno di nessun altro difensore, anzi di doverne cercare un altro sul mercato. Ecco perché l’addio di Romagnoli a stagione in corso appare come uno scenario molto difficili da veder realizzato. L’ex Roma, peraltro, sta riuscendo a trovare maggiore continuità di presenze e di rendimento nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE >>>VIDEO CM.IT | Le due facce di Donnarumma: le incertezze sul futuro

Non è un mistero che Romagnoli sia un profilo gradito a Massimiliano Allegri, ma al momento è Stefano Pioli a tenerselo stretto. Il tecnico emiliano dovrà riuscire a fare quadrato sulla propria rosa, per sopperire all’assenza del centrale danese e per dare l’assalto a quel sogno chiamato scudetto. Per tutte queste ragioni, quindi, le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna non sembrano avere troppa credibilità: nella situazione attuale potrebbe essere più semplice assistere ad un rinnovo di contratto tra Romagnoli e il Milan.