Juventus, occasione per gennaio: avrebbe già chiesto l’addio alla dirigenza, ma la concorrenza non manca

La giornata di Champions League ha riservato diverse soprese. Una su tutte l’eliminazione del Barcellona, che con la sconfitta contro il Bayern Monaco per 3-0 e la vittoria del Benfica per 2-0 contro la Dinamo Kiev, è ‘retrocesso’ in Europa League. Non accadeva da 21 anni che la società catalana venisse eliminata nella fase a gironi della Champions.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, scelto il regalo Champions | È la stella della grande rivale

La debacle catalana comporta anche un mancato introito nelle casse ‘blaugrana’. Un problema non da poco, che comporterebbe il Barcellona a dover effettuare cessioni a gennaio. E un giocatore intenzionato ad andare via c’è: si tratta di Ousmane Dembele. Il francese, il cui contratto scade a fine stagione, non è intenzionato a rinnovare e può salutare già in inverno.

Calciomercato Juventus, Dembele via a gennaio

Come riferisce il quotidiano catalano ‘El Nacional’, il giocatore non è intenzionato a restare in una squadra che non disputerà la Champions e non vuole rinnovare il proprio contratto. Il Barcellona lo ha minacciato di lasciarlo in tribuna per il resto della stagione in caso di mancato rinnovo, ma il francese ha chiesto la cessione perché si sente trattato male. E le pretendenti non mancano. Una è la Juventus, che da tempo ha messo nel mirino il giocatore transalpino. Il classe 1997 piace tantissimo alla dirigenza bianconera, che però deve fare i conti con molte rivali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il rinforzo per l’attacco arriva dai nerazzurri

Dalla Catalogna sottolineano infatti come le principali candidati arrivino dalla Premier League. Il Newcastle sarebbe pronto a sborsare addirittura 30 milioni di euro. Una cifra altissima per un giocatore in scadenza di contratto. La destinazione preferita del giocatore sarebbe però il Liverpool, ma attenzione anche al Manchester United, altra meta molto gradita al francese. Su di lui c’è pure il Paris Saint-Germain, che però vorrebbe acquistarlo solo in estate a zero. Dembele resta però nei piani di Xavi: il nuovo tecnico ha dichiarato di voler fare affidamento sul giocatore, che però si è sentito tradito dalla società. Da qui la decisione di voler lasciare la Catalogna già a gennaio. Difficile che il giocatore possa cambiare idea.