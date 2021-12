All’Inter serve un’alternativa a Barella in mezzo al campo: ritorno di fiamma per Marotta e Ausilio in vista del mercato di gennaio. Il piano del club nerazzurro

L’Inter stecca all’esame Real Madrid, accendendo come seconda del girone agli ottavi di Champions League in attesa del sorteggio di lunedì a Nyon.

A far discutere il rosso nella ripresa di Nicolò Barella, che ha complicato i piani della formazione allenata da Simone Inzaghi. Il centrocampista della Nazionale, come da regolamento interno, sarà multato dalla società e rischia di saltare non solo la gara d’andata ma anche il return match degli ottavi per squalifica.

Barella ha mostrato un certo nervosismo nella gara del Bernabeu, dato anche dalla stanchezza accumulata in questa prima parte di stagione. Tra Inter e Italia l’ex Cagliari si è fermato in rare occasioni, con i nerazzurri adesso che pensano ad un’alternativa del centrocampista classe ’97 a gennaio per il centrocampo di Inzaghi. Ritorna così d’attualità la pista che porta a Nahitan Nandez, già vicino al trasferimento a Milano l’ultima estate prima che l’affare sfumasse con il Cagliari. Allora non si trovò l’accordo con Giulini e Marotta potrebbe riprovarci nella finestra invernale come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Nandez: sfida al Napoli

L’uscita del connazionale Vecino, che invoca maggiore spazio ad Appiano Gentile, potrebbe agevolare l’incastro, anche se il sodalizio sardo continua a valutare Nandez circa 30 milioni di euro, cifra al momento fuori portata per i campioni d’Italia. La dirigenza di Viale della Liberazione penserebbe così ad un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra 18 mesi, o a inserire nella trattativa il cartellino del baby Satriano, profilo che piace al Cagliari. Occhio però alla concorrenza del Napoli, sempre vigile sul nazionale uruguaiano. De Laurentiis punterebbe al prestito con diritto di riscatto, mentre Giulini pretenderebbe l’obbligo per il via libera a gennaio. Intanto il giocatore resta in dubbio per il match di domenica sera a San Siro proprio contro l’Inter per un affaticamento muscolare.