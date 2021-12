Futuro Donnarumma, addio PSG: Raiola ha deciso la destinazione

Ancora in bilico il futuro di Donnarumma, che al PSG continua a soffrire l’alternanza con Navas: Raiola ha scelto la nuova destinazione

In estate il PSG ha fatto sognare i tifosi di tutto il mondo con acquisti stellari, tra cui Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma. Se l’argentino, ovviamente, ha subito conquistato un posto da titolare insieme a Neymar e Mbappe, per il portiere italiano la sorte non è stata la stessa.

Infatti l’ex Milan Donnarumma ha da subito subito la presenza di Navas come portiere titolare, finendo con il sedersi diverse volte in panchina. In questo inizio di stagione infatti l’umore del portiere della Nazionale italiana non sarebbe dei migliori, e il suo futuro a Parigi continuerebbe a essere in bilico. Così Mino Raiola potrebbe prendere la situazione in mano e decidere la nuova destinazione dell’estremo difensore.

Leggi anche >>> ESCLUSIVO | Osimhen, nuovo controllo: serve ancora un ok per il rientro

Raiola ha deciso il futuro di Donnarumma: offerto al Barcellona come erede di Ter Stegen

Un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative per Gigio Donnarumma al PSG. Infatti il portiere campione d’Europa con la Nazionale italiana ha collezionato solamente 10 presenze tra Ligue 1 e Champions League, finendo spesso dietro a Keylor Navas nelle scelte di Pochettino.

Leggi anche >>> Ritorno immediato Pirlo | La decisione è UFFICIALE

Proprio a causa di questo inizio altalenante Donnarumma non sarebbe così soddisfatto della situazione al PSG, e Mino Raiola sarebbe già all’opera per trovargli una nuova sistemazione. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, il procuratore avrebbe offerto il portiere al Barcellona. Il club catalano starebbe pensando all’addio di Marc-Andre Ter Stegen, e il suo erede potrebbe essere proprio Donnarumma, anche se la situazione finanziaria del club e il prezzo del cartellino del portiere metterebbero in salita la trattativa. Dunque si continua a lavorare per trovare una nuova sistemazione a Donnarumma, dove la sua titolarità non venga messa in discussione.