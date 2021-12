Sampdoria, ora inizia il dopo Ferrero: Vialli ci riprova

Può iniziare una nuova era per la Sampdoria, dopo le dimissioni di Massimo Ferrero dalla presidenza: la bandiera Vialli torna alla carica

La giornata di ieri ha causato un autentico scossone in casa Sampdoria. Non per ragioni legate al campo, sebbene i blucerchiati siano incappati nuovamente in due sconfitte consecutive dopo le precedenti due vittorie che avevano dato ossigeno. Ma per quanto accaduto fuori.

In poche ore, la notizia dell’arresto di Massimo Ferrero e le sue dimissioni da presidente del club ligure. Le vicende giudiziarie dell’imprenditore, come è stato chiarito, non sono legate alla società doriana. Le dimissioni sono state comunque immediate per isolare la posizione della Samp e per difendersi nelle sedi opportune dalle accuse di bancarotta. Ora, occorrerà capire cosa sarà del club genovese. Con un nome molto suggestivo che resta sempre sullo sfondo, quello di Gianluca Vialli. Lo storico ex attaccante aveva già tentato l’acquisizione dei blucerchiati con una cordata, nel 2019, una trattativa rimasta poi senza esito.

Sampdoria, Vialli al lavoro su un nuovo progetto: di cosa si tratta

Come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, Vialli potrebbe adesso ritentare la scalata. Insieme ad altri soci, con la SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sta raccogliendo capitali finalizzati a una successiva quotazione in borsa. Una volta raggiunto un portafoglio di alcune decine di milioni di euro, l’intenzione sarebbe quella di acquisire realtà imprenditoriali. E’ uno strumento, quello di cui si parla, molto utilizzato più che altro per i settori tecnologici, ma che potrebbe tornare d’attualità anche nel caso di una società calcistica.

Non è un caso, forse, che insieme a Vialli ci sia tra gli altri anche Jamie Dinan, che era già presente nella cordata Calcioinvest che più di due anni fa aveva già provato a rilevare la Sampdoria da Ferrero. Non solo: nell’operazione è coinvolto anche Fausto Zanetton, che con Vialli in passato aveva fondato una piattaforma di crowdfunding nel settore sportivo. Ci sono anche altre piste per il futuro della Samp, le principali portano a Gabriele Volpi, ex patron dello Spezia, e ad Andrea Radrizzani, presidente del Leeds. Ma per ora, nessuna offerta è giunta.