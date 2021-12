Panchina in bilico, la decisione della Sampdoria su D’Aversa

La sconfitta contro la Lazio complica la situazione della Sampdoria: il club ligure ha preso una decisione su D’Aversa

Seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria che viene battuta in casa dalla Lazio. Pratica archiviata in 45 minuti per i biancocelesti e la situazione per D’Aversa si fa sempre più pericolosa.

La panchina del tecnico è a rischio, con Dejan Stankovic individuato dal presidente Ferrero e dai dirigenti blucerchiato come il nome giusto per rimpiazzarlo. Al momento però, l’ex centrocampista dell’Inter non si è liberato dalla Stella Rossa, come riferito da ‘Sky’, e non riuscirà a farlo in tempi brevi. Un nome che, almeno per ora, è destinato ad uscire dall’orbita del club ligure che, proprio per questo, avrebbe deciso di continuare con l’attuale allenatore fino al derby di venerdì prossimo.

Calciomercato Sampdoria, D’Aversa si gioca la conferma nel derby

La sfida con il Genoa sarà quindi l’ultima spiaggia per Roberto D’Aversa. Il tecnico blucerchiato si è preso le responsabilità della sconfitta, ma nella stracittadina non avrà possibilità di sbagliare. In caso di nuovo ko, la Sampdoria potrebbe provare nuovamente a riportare a Genova Marco Giampaolo, vincolato da un contratto con il Torino ma disposto a liberarsi per una nuova avventura. Il nome dell’ex tecnico granata non rappresenta una novità: già il mese scorso, dopo il ko con il Bologna, i blucerchiati avevano pensato a lui per sostituire D’Aversa.