Sampdoria-Lazio, D’Aversa fa mea culpa: “Responsabilità mia”

Roberto D’Aversa commenta la sconfitta della Sampdoria contro la Lazio e se ne assume la responsabilità: panchina a rischio

Roberto D’Aversa a rischio esonero dopo il ko della Sampdoria contro la Lazio. Il tecnico a ‘DAZN’ ha commentato la sconfitta ammettendo le proprie responsabilità: “C’è rammarico per come giocato il primo tempo e me ne assumo la responsabilità. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo la dignità ma la partita era ormai compromessa”.

Il tecnico blucerchiato continua: “Con determinati errori, le squadre superiori tecnicamente ti puniscono. Non serve puntare il dito contro il singolo: facendo certi sbagli, comprometti le partite. Avevamo contro una squadra forte ma che aveva delle difficoltà: dovevamo basarci su questo”.

Ora il derby e b non pensa di non esserci: “Settimana prossima abbiamo il derby, per noi una partita importante. Dal punto di vista fisico abbiamo finito in crescendo, ma non c’è solo quello: conta anche il lato mentale. Occorre avere fame contro squadre così“.