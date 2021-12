Donnarumma gioca e vince ma scoppia una nuova bufera

Stasera titolare nell’ultima gara del girone di Champions League col suo Paris Saint Germain, Gigio Donnarumma proverà a convincere anche se sui social non mancano pareri negativi dopo l’annuncio della top 11 IFFHS

La Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) continua a fare il punto sull’anno 2021 stilando una vera e propria top 11 relativa all’ultima annata. Inevitabile la presenza del Pallone d’oro Lionel Messi, così come quella di Robert Lewandowsk. Presente anche Cristiano Ronaldo ed anche tre italiani come Jorginho, Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci.

La top 11 IFFHS: Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG/Italia); Achraf Hakimi (Inter/PSG/Marocco), Leonardo Bonucci (Juventus/Italia), Rúben Dias (Manchester City/Portogallo), Alphonso Davies (Bayern/Canada); Jorginho (Chelsea/Italia), Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgio), Lionel Messi (Barça/PSG/Argentina); Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United/Portogallo), Robert Lewandowski (Bayern/Polonia), Kylian Mbappé (PSG/Francia).

Donnarumma nella top 11 IFFHS ma il pubblico non gradisce

Spazio quindi anche a Gigio Donnarumma, già vincitore di recente del premio Yashin. Eppure non tutti hanno condiviso la scelta di selezionare per questa top 11 il portierone della nazionale italiana, ora al PSG. In molti infatti sui social, in particolar modo dall’estero hanno spinto per la candidatura di Edouard Mendy, estremo difensore del Chelsea decisivo anche nella vittoria della Champions.

Una polemica analoga fu avanzata anche sull’assegnazione del Premio Yashin ed ora alcuni tifosi soprattutto su Twitter hanno sottolineato come preferiscano vedere in top 11 il portiere del Chelsea piuttosto che Donnarumma:

Il duello Mendy-Donnarumma ha quindi diviso il pubblico mentre intanto il portiere italiano ha ben altro a cui pensare. Stasera in Champions League contro il Brugge avrà una chance da titolare in un inizio di stagione in cui per tante, troppe volte ha assaggiato il valore della panchina. Donnarumma infatti ha patito per ora e per larghi tratti il dualismo con Keylor Navas che spera di superare presto nelle gerarchie di Pochettino.