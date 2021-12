L’annuncio a sorpresa di Donnarumma: “Non vedo l’ora di tornare”

Gianluigi Donnarumma si lascia andare a un annuncio sorprendente, la dichiarazione improvvisa del portiere del Psg

Un portiere di alto livello è abituato alle forti pressioni. E di certo il 2021 è stato un anno di emozioni intense per Gianluigi Donnarumma. La vittoria a Euro 2020 con la Nazionale da protagonista, il passaggio al Psg con un contratto faraonico, la vittoria del Premio Yashin come miglior portiere dell’anno nella cerimonia del Pallone d’Oro.

Difficilmente, però, ci si sarebbe potuti immaginare, lui per primo, che la sua avventura parigina, in questa fase iniziale, avrebbe avuto tante asperità. Che la titolarità tra i pali non fosse un fatto scontato e per diritto acquisito si sapeva, in fondo Keylor Navas è un portiere di altissimo livello. Ma il dualismo con il portiere costaricano è stato forse fin troppo esasperato dal tecnico del Psg, Mauricio Pochettino. Una scelta, quella dell’alternanza, basata anche su valutazioni di equilibri di spogliatoio, ma che ha visto il portiere italiano finire in secondo piano ben più volte del preventivabile. Ecco perché i rumours sul futuro di Donnarumma sono tornati piuttosto insistenti.

Donnarumma, ecco come sta al Psg: e l’annuncio sul ritorno inatteso

A fare chiarezza sul proprio presente e sul proprio futuro ci ha pensato proprio l’estremo difensore della Nazionale. Ospite dell’emittente napoletana ‘Canale 21’, ieri sera, ha raccontato così il suo stato d’animo e la sua esperienza fin qui al Psg: “Si sta benissimo, la squadra è molto forte e la città è davvero stupenda. Ho trovato un bellissimo ambiente, una cosa che non mi aspettavo. Messi è un marziano, oltre che un bravissimo ragazzo, ma ci sono dei veri fenomeni, come Mbappe e Neymar e te ne rendi conto in allenamento. Sono tutti bravi ragazzi, spesso la sera organizziamo cene per stare insieme”.

Arriva poi anche la dichiarazione su un ritorno in Italia. Precisamente nella sua città, Napoli: “Ho sempre un rapporto incredibile con la mia terra e appena possibile torno qui – ha spiegato – Non vedo l’ora di tornare per Natale, andare via non significa dimenticare le origini. Dopo tanti anni in Italia, non è facile andare all’estero e la mancanza della mia famiglia si fa sentire, ma mi sto adattando”.