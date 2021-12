Calciomercato, nuova svolta Donnarumma | L’episodio che cambia tutto

Calciomercato, si arriva a un bivio per il futuro di Gianluigi Donnarumma al Psg: l’evento che può cambiare tutto per il portiere

Campione d’Europa con la Nazionale e vincitore del premio Yashin come miglior portiere alla cerimonia del Pallone d’Oro. E’ stato un 2021 certo molto importante per Gianluigi Donnarumma, che ha oltretutto impresso una svolta alla sua carriera lasciando il Milan, club in cui era cresciuto, per il Psg.

Le cose in Francia, tuttavia, non sono andate finora come auspicato dall’estremo difensore stabiese. Arrivato sotto la Torre Eiffel siglando un contratto faraonico, è protagonista di un ‘duello’ per la titolarità con Keylor Navas. Un’alternanza voluta da Pochettino, tecnico parigino, anche per preservare equilibri di spogliatoio. E che forse almeno in una certa misura poteva essere prevedibile, ma che però è stata portata all’estremo, anzi nella prima fase della stagione molto spesso il preferito dell’allenatore è stato proprio il costaricano. Donnarumma non ha nascosto un certo fastidio per la situazione e l’ex compagno Ibrahimovic gli ha suggerito di ‘ribellarsi’ alla situazione. Del futuro del portiere della Nazionale si è continuato a parlare in queste settimane, ipotizzando anche una clamorosa separazione con il Psg e una nuova avventura. Molte, del resto, le squadre interessate. Da Parigi, in tal senso, arriva una novità che può cambiare tutto.

Psg, Keylor Navas sbaglia e finisce nella bufera: arriva il momento di Donnarumma?

La concorrenza tra Donnarumma e Keylor Navas potrebbe infatti essere arrivata a una svolta. L’ex portiere del Real Madrid, schierato nell’ultima gara contro il Lens, si è reso protagonista di un errore piuttosto grave. Numerose insufficienze sulle pagelle dei quotidiani francesi e ‘L’Equipe’ che ipotizza che a questo punto Pochettino prenderà una decisione definitiva, dando i galloni del titolare incontrastato all’italiano, che fin qui, quando è sceso in campo, è stato quasi inappuntabile. Se l’allenatore argentino dovesse effettivamente tornare sui suoi passi e mettere fine all’alternanza, si andrebbe verso una permanenza di Donnarumma al Psg. Niente da fare dunque per la Juventus, che pure sperava in prospettiva in un colpo di mano, ma anche per altre pretendenti come il Manchester United di cui si era parlato nei giorni scorsi.