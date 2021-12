Milan-Liverpool, i convocati di Pioli: ufficiale Theo Hernandez

Il Milan è pronto a sfidare il Liverpool nella sfida di Champions decisiva: arriva anche il responso definitivo sulla presenza di Theo Hernandez

I novanta minuti della verità. Il Milan questa sera scende in campo a ‘San Siro’ contro il Liverpool in una sfida dal sapore di tradizione, che riporta alla mente le grandi finali del passato recente, tra Istanbul e Atene. Stavolta in palio non c’è il trofeo più importante, ma l’accesso agli ottavi di finale.

Che per i rossoneri al momento è un obiettivo abbastanza lontano, tenuto in vita dal gol di Messias a Madrid, ma soprattutto legato anche al risultato del Porto proprio contro un Atletico che però si presenterà in condizioni decisamente difficili a livello di formazione. E allora il Milan dovrà assolutamente vincere contro Klopp, sperando che i portoghesi non facciano lo stesso. Quindi Pioli tiferà Simeone, magari senza esagerare visto che poi il rischio è proprio quello di venire scavalcati dall’Atletico in caso di differenza reti a sfavore (per il momento è avanti il Milan).

Milan-Liverpool, Theo Hernandez convocato: l’elenco completo

E anche i rossoneri dovranno fare di necessità virtù, dal momento che mancheranno diversi giocatori e ci sarà bisogno di gettare il cuore oltre l’ostacolo. L’unica buona notizia dai convocati di questi minuti è la presenza regolare di Theo Hernandez, raffreddato, che ieri aveva lasciato un po’ di ansia per il lavoro in palestra. Come anticipato, il francese ci sarà ma al tempo stesso l’attacco è ormai ridotto all’osso ed è rimasto praticamente solo Ibrahimovic, insieme a Daniel Maldini. Si è fermato infatti anche Leao, dopo Pellegri e il lungodegente Rebic, senza dimenticare le altre assenze di Calabria e Kjaer in difesa. Un vero e proprio allarme infortunati per Stefano Pioli, che a questo punto cercherà di fare affidamento a Ibrahimovic e alla buona verve di Messias. Il brasiliano si giocherà verosimilmente con Krunic e Saelemaekers – accanto a Brahim Diaz – le altre due maglie per comporre il tridente alle spalle dello svedese.

L’elenco completo dei convocati: Jungdal, Maignan, Tatarusanu, Ballo-Toure, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Tomori, Bakayoko, Bennacer, Diaz, Kessie, Krunic, Messias, Saelemaekers, Tonali, Ibrahimovic, Maldini.