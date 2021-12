Milan a caccia dell’impresa: tra certezze e paure, le ultime da Milanello

Il Milan prepara la sfida di domani contro il Liverpool, altri problemi per Stefano Pioli: tra infortuni e rientri, le ultime sui rossoneri

Piove sul bagnato in casa Milan. In mattinata, prima dell’allontanamento di rifinitura, è arrivata la notizia dello stop di Rafael Leao. Il portoghese si è fermato contro la Salernitana.

Sembrava poter essere uno stop precauzionale ma così non è stato. L’ex Lille ha ripotato una contusione muscolare alla coscia posteriore destra. Niente allenamento per lui e niente Liverpool. Così come Pellegri, che si è sottoposto agli esami del caso che hanno confermato la presenza di una lesione al muscolo lungo adduttore destro(Non ci sarebbe comunque stato, essendo fuori dalla lista Champions). Un nuovo controllo è previsto fra una decina di giorni. Il suo 2021 è chiaramente finito.

Sorpresa Theo Hernandez

Non è scattato l’allarme ma Theo Hernandez non ha svolto l’allenamento col gruppo, facendo preoccupare i tifosi rossoneri. Il francese, raffreddato, ha lavorato in palestra e c’è la massima fiducia nel vederlo domani in campo domani. Hernandez comporrà così la difesa a quattro insieme a Romagnoli, Tomori e uno tra Kalulu e Florenzi, con il primo in vantaggio. Domani ci sarà anche il ritorno in Champions League di Mike Maignan che oggi ha lavorato con il gruppo a Milanello.

Ibrahimovic è pronto

Dopo aver riposato contro la Salernitana, Zlatan Ibrahimovic è pronto a guidare il gruppo all’impresa. Lo svedese ci crede e oggi è apparso sereno e rilassato. Prima dell’inizio dell’allenamento ha scherzato con Stefano Pioli. L’intesa dei due è uno dei segreti di questo Milan, che domani vuole vincere per sognare l’accesso agli ottavi di finale. Domani, dopo tanti anni, a San Siro si tornerà a respirare aria di grande partita. Un successo significherebbe che il Milan è davvero tornato.

Per il resto della formazione, vedremo un centrocampo con Kessie e Tonali. Sulla trequarti gli unici veri dubbi, con Saelemaekers, Krunic e Messias a giocarsi due maglie per comporre il trio, insieme a Brahim Diaz, dietro a Ibrahimovic