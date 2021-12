CM.IT | Udinese, esonerato Gotti: quattro nomi per la panchina

Esonerato Gotti, l’Udinese cerca il sostituto: sono quattro i profili al vaglio della dirigenza friulana, le ultime

Sono quattro i nomi caldi per la sostituzione di Luca Gotti sulla panchina dell’Udinese, esonerato dopo una serie di risultati insoddisfacenti per la società della famiglia Pozzo.

Detto di Paco Jemez, il cui agente ha espresso il gradimento per la Serie A ai nostri microfoni, restano vive anche le piste che portano a Rolando Maran e Dejan Stankovic. Ma c’è un quarto nome in lizza: stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche Walter Zenga è sulla lista dei papabili per la panchina dell’Udinese. Per quanto riguarda Stankovic, invece, la situazione è leggermente più complicata a causa del contratto in essere con la Stella Rossa, da risolvere prima di intraprendere una nuova avventura, questa volta da allenatore, nel calcio italiano. Sono ore calde per la panchina dell’Udinese, si attendono risvolti a breve, senza dimenticare l’opzione interna, Cioffi, fino alla sosta natalizia.