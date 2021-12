Dopo la sconfitta di Empoli, la posizione di Gotti sembra ormai segnata e nelle ultime ore è emerso il nome di Paco Jemez

Reduce dalla sconfitta contro l’Empoli, l’Udinese sta facendo delle attente valutazioni su Ivan Gotti e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Paco Jemez come eventuale sostituto del tecnico bianconero.

Daniel Muñoz, agente del tecnico spagnolo, ha commentato ai microfoni di Calciomercato.it le indiscrezioni di queste ore: “Sarò sincero: mi è arrivata la notizia di quest’interesse, ma al momento l’Udinese non si è messa in contatto con me, non ho parlato con nessuno del club”. Sulla possibilità di sbarcare in Serie A da parte del suo assistito, il rappresentante si è mostrato entusiasta: “Il carattere, la personalità e le conoscenze tattiche di Paco sarebbero perfette per il calcio italiano, non ne ho alcun dubbio”.

Muñoz, dunque, attende la chiamata dei bianconeri: “Dal club non ho ricevuto chiamate, ma da parte nostra c’è massima disponibilità a parlarne, non credo che sarebbe un problema trovare un accordo in tempi rapidi. L’Udinese è un grande club e ci sarebbe il vantaggio di lavorare con un talento spagnolo come Deulofeu. Vedremo…”