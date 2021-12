Milan-Liverpool sui social | Tre big rossoneri nel mirino

È in corso il match di Champions League tra Milan e Liverpool: tre big rossoneri sono finiti nel mirino dei tifosi sui social

In questi minuti il Milan è in campo tra le mura di San Siro contro il Liverpool schiacciasassi e si sta giocando l’ultima possibilità per realizzare una clamorosa rimonta e accedere agli ottavi di finale contro ogni pronostico. I rossoneri nel primo tempo sono riusciti ad andare in vantaggio grazie ad un gol di Tomori, ormai vero leader squadra e guida principale della retroguardia.

Al centrale inglese ha risposto il solito Momo Salah, che approfitta al 36′ di una respinta non ottimale di Maignan e da due passi insacca. Nel secondo tempo è arrivato il raddoppio di Origi, che ha ribaltato il risultato. Alcune prestazioni non hanno convinto i tifosi rossoneri. Sui social, infatti, sono stati presi di mira Kessie, Ibrahimovic e Theo Hernandez. C’è chi perfino ammette di non riuscire “a guardare Ibrahimovic, è imbarazzante”. Qualcuno, poi, mette in discussione il valore del terzino ex Real: “Uno scarso come lui non l’ho mai visto”.

Milan-Liverpool | Ibra, Kessie e Theo Hernandez presi di mira sui social

Di seguito alcuni tweet dei tifosi.

Kessie e Maignan molto, molto rivedibili…#MilanLiverpool — Sal (@Da_Saz) December 7, 2021

Kessie che chiede 8 milioni l’anno sta venendo umiliato da Chamberlain che gioca giusto le partitelle in allenamento — MM (Milanista Medio/Mike Maignan) (@MMilanistaMedio) December 7, 2021

io uno scarso come theo hernandez non l’ho mai visto — kevin (@constantinesimo) December 7, 2021