Milan-Liverpool a nervi tesi: che scintille tra Pioli e Klopp

Decisiva sfida tra Milan e Liverpool per la qualificazione dei rossoneri: nervi tesi nel primo tempo tra Pioli e Klopp

Sfida decisiva per il Milan: contro il Liverpool, i rossoneri devono conquistare la vittoria per sperare nel passaggio del turno, legato anche alla sfida tra Porto e Atletico Madrid. Grande tensione quindi a ‘San Siro’ anche se i ‘Reds’ sono ormai da tempo sicuri della qualificazione e anche del primo posto nel girone.

Una situazione che non spegne l’ardore agonistico di Jurgen Klopp: il tecnico tedesco è andato allo scontro con Stefano Pioli nel corso del primo tempo del match. Scintille tra i due allenatori quando Romagnoli è caduto a terra in seguito ad uno scontro di gioco e gli inglesi hanno messo la palla fuori soltanto dopo la richiesta milanista. Una situazione che non è piaciuta a Pioli che si è arrabbiato molto rivolgendosi a Klopp: momenti di tensione tra i due, davanti agli occhi del quarto uomo che è riuscito a riportare la calma dopo qualche secondo.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Caos Sampdoria: Inter, Juve e Milan sui gioielli blucerchiati

Milan-Liverpool, tensione Pioli-Klopp

Le scintille tra Pioli e Klopp testimoniano l’atmosfera che c’è in campo a San Siro per Milan-Liverpool. I rossoneri hanno soltanto un risultato a disposizione per sperare nel passaggio del turno: la vittoria.

Il primo tempo si è chiuso invece sull’1-1. La squadra di casa era riuscita a trovare il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Tomori, ma ha subito il ritorno dei ‘Reds’. E’ stato Salah a ristabilire la parità, avventandosi per primo su una corta ribattuta di Maignan. Così all’intervallo si è andati in perfetto equilibrio, come in parità è la sfida tra Porto e Atletico. A 45 minuti dalla fine del girone, il Porto sarebbe secondo con sei punti e il Milan terzo con cinque punti.